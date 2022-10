Dopo "A-Scarpa" ecco anche "A-Giacca", nella Ternana c'è un portafortuna pure per Tagliavento

La Ternana vince. Si prende contro il Palermo la quarta vittoria consecutiva nella serie B 2022-2023 con tanto di terzo posto in classifica e i massimi dirigenti ringraziano non solo la squadra e l'allenatore Cristiano Lucarelli, ma anche gli indumenti scaramantici. E così, dopo che il presidente del club umbro Stefano Bandecchi va sempre allo stadio con lo stesso paio di scarpe, pare che anche il suo vice, l'ex arbitro internazionale Poalo Tagliavento, ternano doc, abbia trovato un talismano da indossare. Probabilmente, ispirato (ma, forse, anche precettato) proprio dal suo presidente. Bandecchi, infatti, continua da diverse giornate con il rito di "A-Scarpa", il nome che lui stesso ha dato a un suo paio di scarpe che a suo dire porterebbero fortuna alla squadra rossoverde tutte le volte che lui le calza mentre segue le partite dei suoi ragazzi a bordo campo. Ma ora, spunta anche "A-Giacca" (chiamiamola pure così), legata stavolta a Tagliavento. Quest'ultimo, infatti, in un post scherzoso sui suoi canali social scrive: "Fino a quando non cambia le scarpe... non posso cambiare la giacca". Allega una sua foto, proprio nel mezzo del campo del Liberati e con una giacca celeste infilata. Se i due dirigenti credono davvero così tanto nella scaramanzia, c'è da scommettere che sia le scarpe scure di Bandecchi che la giacca celeste di Tagliavento ci saranno fino alla fine della stagione.