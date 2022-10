Bandecchi,lo scaramantico, ringrazia la sua "A-Scarpa", fa il gesto di lucidarla e le dedica pure un video

Con quella, ben 13 punti in cinque partite. Un pareggio e tre sconfitte. Imbattuta, per giunta. Lo diceva, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che quel paio di scarpe gli porta fortuna. Non a caso, ha coniato lui stesso il nome di "A-Scarpa", dove la lettera iniziale si può ben intuire a cosa è ispirata. Anche nella bella vittoria con il Palermo, quarta consecutiva della Ternana dopo i successi in ordine di tempo con Parma, Perugia e Cittadella, il numero uno rossoverde era a bordo campo al Liberati calzando quel paio lì. Tanto che a fine gara, uscendo dal rettangolo di gioco, ha rivolto al pubblico sugli spalti un gesto emblematico, quasi a mimare il movimento di lucidare quelle scarpe portafortuna. Le aveva preparate a inizio stagione, ma le aveva messe per la prima volta solo in occasione della gara interna con il Cosenza, alla quarta di campionato. Era finita 1-1. Ma poi, con quelle scarpe ai piedi, ha visto la sua Ternana vincere ben quattro partite di fila, grazie al poker di successi a Parma (3-2), in casa nel derby con il Perugia (1-0), a Cittadella (2-0) e con il Palermo (2-0). Ci tiene talmente tanto, Bandecchi, che in occasione del derby, giunto a Orte da Roma, quando si è reso conto di essersele dimenticate ci è anche tornato indietro a prenderle. E dopo ogni vittoria, ha fatto sempre seguire un video social dedicato a queste scarpe per lui magiche. L'ultimo, quello diffuso subito dopo la vittoria con il Palermo, in cui inquadra le scarpe stesse e una piccola coppa collocata tra esse. "Una coppetta - dice - molto piccola, ma sta accanto a un gioiello particolare che nel tempo ha dato origine a cose grandi". Ormai, nelle partite della Ternana, Bandecchi e "A-Scarpa" sono diventati un binomio inscindibile. Nei giorni scorsi, tra l'altro, il presidente aveva anche fatto vedere, sempre via social, di aver acquistato due lacci da scarpe, uno di colore rosso e l'altro di colore verde. I colori delle Fere. Cosa avrà in mente?