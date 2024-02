Dicastero delle Cause dei Santi, il Papa nomina anche Ivan Maffeis arcivescovo di Perugia

Il Papa ha nominato alcuni componenti in forza al Dicastero delle Cause dei Santi. Tra loro c’è anche l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Ivan Maffeis. Le altre nomine riguardano i cardinali Miguel Angel Ayuso Guixot, prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso e Paul Emil Tscherrig, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Poi i monsignori Cyril Vasil’, arcivescovo di Kosice per i cattolici di rito bizantino (Slovacchia) e Claudio Palumbo, vescovo del Triveneto.

L’annuncio è stato dato dalla Sala Stampa della Santa Sede, ieri, a cui ha fatto seguito il sentimento di gratitudine del vicario generale, don Simone Sorbaioli, a nome della Chiesa di Perugia-Città della Pieve, unito all’augurio di buon lavoro a mons. Maffeis nell’apprestarsi a svolgere il delicato e impegnativo incarico.

«Apprendiamo con soddisfazione e sentimento di gratitudine al Santo Padre Francesco, che il nostro Arcivescovo è stato nominato membro del Dicastero per le Cause dei Santi – commenta il vicario generale don Simone Sorbaioli –.

I sacerdoti e tutti i fedeli dell’Arcidiocesi perugino-pievese augurano a monsignor Maffeis un buon lavoro a servizio della Chiesa universale e confermano stima ed affetto».