Danneggiamento aggravato, writer colto sul fatto a Corciano dagli agenti in borghese della polizia locale. Scatta la denuncia

CORCIANO Writer colto sul fatto denunciato dalla polizia locale. Una pattuglia del Comando di Corciano è intervenuta in località San Mariano poiché la sala operativa della Polizia Locale, mediante l’impianto di videosorveglianza aveva notato la presenza di un uomo che inizialmente si aggirava con fare sospetto e successivamente iniziava a danneggiare un manufatto con vernice spray rossa. Gli agenti in borghese, in servizio di controllo del territorio, hanno velocemente raggiunto la zona ed hanno individuato il sospettato che, in un primo momento non s’è accorto dell’arrivo degli investigatori della polizia locale e ha continuato a scrivere su un muro frasi inneggianti alla lotta armata. L’uomo è stato fermato identificato e perquisito e quindi condotto al Comando per la redazione degli atti di rito ed il sequestro della bomboletta di vernice. Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento aggravato. L’ intensa attività info-investigativa portata avanti costantemente dalla Polizia Locale di Corciano, anche attraverso il personale in abiti civili, mirata alla prevenzione e repressione dei reati nell’ambito del territorio comunale ha consentito di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini. “Il comandante Maccari – spiega una nota della locale di Corciano - evidenzia che i predetti servizi saranno comunque intensificati visti i risultati conseguiti, auspicando sempre una maggiore collaborazione tra i cittadini e la Polizia Locale per un più efficace controllo del territorio”.