Danilo Petrucci Re di Francia. Il ducatista ternano trionfa nel Gran Premio di Le Mans

Un grande Danilo Petrucci si è aggiudicato con una prova maiuscola il Gran Premio di Francia valido come nona prova del Campionato Mondiale della Moto Gp. Il ducatista ternano che partiva dalla prima fila con il terzo miglior tempo fatto registrare in prova, sulla pista bagnata del Bugatti Circuit ha dato una grande dimostrazione di maturità e di superiorità, comandando il Gran Premio dal primo giro fino al termine, con un breve intermezzo solo a nove giri dalla fine, quando ha dovuto ingaggiare un duello serrato con il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso, che lo seguiva alsecondo posto, e che lo ha superato solo per un breve tratto del circuito prima di essere infilato nuovamente da Petrux che poi ha tenuto la testa della gara senza problemi fino al traguardo. Con questa vittoria, la seconda in carriera del pilota di Terni in Moto Gp dopo quella del Gran Premio di Italia al Mugello lo scorso anno, Petrucci si conferma un grande specialista del circuito di Le Mans, dove per la terza stagione consecutiva finisce sempre sul podio, stavolta sul gradino più alto. Il portacolori della Ducati, infatti, sempre a Le Mans, due anni fa con il Team Pramac aveva conquistato il secondo posto mentre lo scorso anno con la Desmosedici della squadra ufficiale di Borgo Panigale aveva acciuffato il terzo posto. A dimostrazione della sua grande competitività su questa pista Petrucci negli ultimi tre anni in Francia è sempre riuscito a centrare la prima file nelle qualificazioni sul circuito transalpino. Per lui questo è anche il podio numero dieci conquistato in carriera nella Moto Gp. Petrux oggi si è incoronato da solo Re di Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA