Il covid allenta la presa: altri 200 guariti in poche ore, in calo i ricoverati

PERUGIA - Il virus continua a fare sempre meno paura. Tanti altri guariti in 24 ore. Dopo la leggera risalita di

martedì, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 2.552, 132 meno di martedì.

Nell'ultimo giorno - riporta il sito della Regione - sono stati accertati 77 nuovi positivi, 208 guariti e un morto. Sono stati analizzati 3.074 tamponi e 4.141 test antigenici. Il tasso di positività è dell'uno per cento sul totale (1,47 il giorno precedente) e del 2,5 sui soli antigenici (era 3,8). In calo i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali, 155,

cinque in meno, 22 dei quali (due in più) nelle terapie intensive.

