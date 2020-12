Poliziotti al tempo del Covid-19, anche il giuramento è in diretta streaming

SPOLETO - È uno dei momenti più importanti per chi si appresta a servire lo Stato, ma in tempo di Covid-19 anche la cerimonia di giuramento è condizionata alla situazione del momento. Ne sanno qualcosa i familiari degli allievi del 209esimo corso, che hanno assistito a quel momento di forti emozioni in modalità streaming. Sempre a distanza, del resto, i 217 allievi hanno seguito i corsi teorici, divisi in due gruppi. Nell'Istituto per Sovrintendenti di Polizia di Stato "Rolando Lanari", diretto dal Primo Dirigente dottoressa Maria Teresa Panone, il percorso formativo è iniziato lo scorso 15 giugno. I 207 frequentatori, divisi in due gruppi, si sono avvicendati nella sede di Spoleto, dove hanno svolto la formazione pratica di Tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, Ordine pubblico. Le materie teoriche, invece, dal diritto penale alla procedura penale, dal Costituzionale all'ordinamento e regolamenti delle Forze di Polizia, immigrazione e tanto altro, sono invece state effettuate con formazione a distanza. Martedì mattina, alla presenza del Questore di Perugia, dottor Antonio Sbordone, hanno prestato giuramento gli allievi del primo gruppo. Dopo la cerimonia, ognuno di loro ha raggiunto le sedi assegnate per il tirocinio applicativo e la nomina ad Agenti della Polizia di Stato.

