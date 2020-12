Covid-19, in arrivo per l'Umbria più di mille vaccini

PERUGIA - Sono più di mille i vaccini in arrivo, che verranno smistati a partire da mercoledì nei punti vaccinali regionali. «Per l’Usec (Unità strategica emergenza coronavirus) della Regione Umbria - ha detto il commissario regionale per l'emergenza covid, Antonio Onnis - in questo momento la vaccinazione della popolazione rappresenta una priorità per la costruzione di una comunità protetta». In base agli ultimi aggiornamenti del calendario delle consegne - viene riferito - i vaccini Pfizer arriveranno in Umbria mercoledì 30 dicembre. la destinazione è l’Azienda ospedaliera di Perugia, dove è previsto, sempre sotto scorta da parte delle Forze dell’Ordine, lo smistamento presso i punti vaccinali. «Già da giovedì 31 quindi, ferma restando questa calendarizzazione, si lavora a pianificare le prime vaccinazioni del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa, mentre la giornata di martedì sarà dedicata alla formazione di nuovi team vaccinali, oltre ai quattro che hanno già operato nel corso del vaccine-day del 27 dicembre. I team, come annunciato, sono formati da un medico, due infermieri, un OSS e un amministrativo. La previsione - rende noto la Regione - è di somministrare 1170 dosi entro il 3 gennaio, nei vari punti vaccinali che saranno allestiti negli ospedali dell’Umbria. Coloro che hanno accolto l’invito a vaccinarsi, dovranno portare con sè il modello del consenso informato. Saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti che sono già stati contagiati dal covid. Tra la prima somministrazione e la seconda sono previsti almeno 21 giorni di distanza, mentre la protezione individuale per i vaccinati si otterrà dopo una settimana dalla seconda somministrazione».

