Venerdì 11 Marzo 2022, 08:32

PERUGIA Ancora un’impennata di positivi nell’ultimo bollettino regionale che segna 1.771 nuovi casi e una crescita di 1.100 unità negli attualmente positivi, in controtendenza col dato nazionale tornato ai valori di fine 2021. La risalita della curva epidemica è confermata dal report del Nucleo epidemiologico che indica un’incidenza a 897 casi per 100mila abitanti, dato che stando ai dati di mercoledì, è tornato a sfiorare quota mille. «Gli esperti riconducono tale fenomeno alla diffusione della variante Omicron 2 – spiega l’assessore alla Salute, Luca Coletto – ma anche al calo di attenzione nell’adottare le precauzioni».

Ne consegue una risalita dei casi settimanali, compresi i dati dell’ultimo bollettino, pari al 59,5% e già il giorno precedente, la Fondazione Gimbe rilevava un incremento del 37,4%, il più alto in Italia. «I dati umbri evidenziano un aumento maggiore dei casi tra i 3 e i 24 anni di età – aggiunge Coletto - ma il numero dei positivi cresce in tutte le fasce anche se i giovani sono anche i più monitorati, anche attraverso la scuola». Il dato più alto, 1.586 casi per 100mila abitanti, è stato rilevato nella classe 14-18 anni. Tale rimbalzo nei contagi era comunque previsto. «La maggiore libertà e la ripresa della vita sociale dal punto di vista psicologico, fa bene a tutti, specie ai giovani – aggiunge l’assessore – e ci aspettavamo l’aumento dei contagi, visto che il virus continua a circolare». Dal titolare della Sanità umbra, quindi un nuovo invito alla prudenza. «Adottare le misure che conosciamo per proteggerci dal virus aiuta ma invitiamo anche coloro che non si sono vaccinati con terza o prima dose a farlo al più presto: i non vaccinati possono sviluppare forme Covid più gravi». Tornando al report, con l’incidenza a 897 (all’otto marzo), in piena risalita l’indice Rdt che in una settimana è passato da 0,89 a 1,48. Quanto alla diffusione territoriale, tutti i distretti restano sotto 1000 casi per 100mila abitanti, ma Spoleto, Alto Chiascio e Alto Tevere sono ormai vicini a tale soglia.

Ieri intanto, nonostante l’elevata numerosità di casi giornalieri, si è registrato un tasso di positività dei tamponi in calo al 15,3%. In aumento di sette unità i ricoveri ordinari, 142 il totale (scesi a due i degenti pediatrici) mentre restano a cinque i posti occupati in terapia intensiva. Altri due i decessi, 14 nell’ultima settimana.