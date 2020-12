Covid e scuola, è tempo di Open day e c'è chi li fa online

PERUGIA – Fine anno ed è tempo di pensare al futuro dei propri figli. Con le scuole che, fino a gennaio, sono impegnate negli Open day, per far conoscere l’offerta formativa e presentarsi agli studenti che dovranno scegliere il proprio istituto. Tra loro, da buon Istituto tecnico tecnologico, anche l'Alessandro Volta di Perugia che per ragazzi e famiglie ha organizzato un Open day live in streaming.

Utilizzando infatti un nuovo format che la contingenza impone, la dirigente scolastica dell’istituto, Rita Coccia, ha presentato online il Piano dell’offerta formativa della scuola che si basa su tre pilastri portanti. Il primo, ricerca e innovazione metodologico-didattica, di cui è espressione la partecipazione ad “Avanguardie educative”, rete di 21 scuole che vede l’Itts Volta come capofila per l’idea dell’aula laboratorio disciplinare. Dal 2017, inoltre, l’istituto è “Apple Distinguished School”, certificazione riservata a scuole che si caratterizzano per le grandi innovazioni, l’esplorazione di nuove idee e la ricerca di percorsi didattici dinamici e interattivi. Il secondo pilastro è il rapporto con l’Europa. L’Itts Volta è infatti eTwinning school e Ambasciatrice d’Europa, oltre a essere da sempre particolarmente favorevole e aperta a progetti Europei, Erasmus ma non solo, e agli scambi culturali di studenti e docenti. Terzo, ma non ultimo, caposaldo è rappresentato dall’integrazione con il territorio in cui la scuola è inserita, a partire dal rapporto con il mondo del lavoro e la collaborazione con enti e associazioni. L’Itts Volta da anni infatti incentiva il rapporto tra la scuola e il tessuto produttivo e organizza, insieme alle aziende, l’iniziativa “Lavora con noi” in cui restituire i risultati delle esperienze di alternanza scuola-lavoro che gli studenti hanno vissuto. Durante l’evento online docenti e studenti presentano anche i sei indirizzi di studio che la scuola propone: grafica e comunicazione, grafica con flessibilità sportiva, informatica e telecomunicazioni, meccanica, elettronica ed elettrotecnica, chimica. Per visionare l'Open day live, è possibile collegarsi al sito della scuola http://www.avolta.pg.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA