Domenica 19 Settembre 2021, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 07:59

PERUGIA L’imminente obbligo del green pass nei posti di lavoro anche in Umbria ha prodotto una lieve accelerazione nella campagna vaccinale: circa 140 nuovi vaccinati in più al giorno rispetto al dato medio della settimana compresa tra l’8 e il 14 settembre. Già ieri in metà giornata, con quasi mille prime o uniche dosi si è superato il dato totale di giovedì e venerdì. Stando all’ultimo report governativo, all’appello della profilassi anti-Covid mancano ancora anche 2.839 addetti della scuola. Vaccinazione a rilento nella fascia 12-15 dove 14.500 ragazzini sono privi di copertura vaccinale. La curva del contagio intanto continua a flettere e per la prima volta dal 23 luglio si contano meno di 500 casi settimanali.

Con 926 dosi in metà giornata, sabato, anche in Umbria la pressione esercitata dal green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro inizia a fare effetto. Il 50% circa delle somministrazioni effettuate ieri (1.823 stando all’aggiornamento degli open data governativi di metà pomeriggio) sono state indirizzate a nuovi vaccinati, 879 con prima dose, il resto con unico preparato destinato ad assistiti con infezione pregressa (in un caso somministrato il farmaco Janssen). Un trend che ha ridotto a 130mila indecisi e no vax che specie sul web, anche in Umbria, continuano a manifestare in modo più o meno civile il loro dissenso. C’è chi, ad esempio, ha pubblicato una mappa del mondo con l’Italia indicata in rosso perché unico paese ad aver introdotto l’obbligo – dal 15 ottobre - della certificazione verde nei luoghi di lavoro. In Umbria si stimano circa 60mila lavoratori senza copertura, compresi i 2.839 della scuola (10%) e 343 sanitari (1,1%) come indica il report settimanale del Ministero. La profilassi non decolla tra i giovanissimi, col 45,1% della fascia 12-15 non vaccinato, un dato comunque in linea con la media nazionale; in quella 16-19 anni, invece, tre su quattro risultano vaccinati almeno con una dose (23,54% in Italia).

Intanto la curva epidemica continua a scendere e ieri, considerando la media mobile dei contagi (su 7 giorni) si è scesi a 70 casi, livello simile a quello del 20 luglio. Tra venerdì e sabato mattina sono stati scoperti 68 nuovi casi, con 89 guariti e attualmente positivi scesi a 1.202. Si conta inoltre un degente in più in area medica (45 il totale) e un ingresso in intensiva dove figurano sempre sei pazienti.

RIVOLUZIONE LABORATORI

All’ospedale di Perugia avviata la riorganizzazione strategica dei laboratori che saranno razionalizzati con l’obiettivo di innovare e sfruttare al meglio le risorse. La direzione dell’Azienda ospedaliera ha infatti avviato una serie di progetti riguardanti l’intera struttura, compresi i 22 laboratori. Un piano di riassetto che punta a ottimizzare spazi, personale e prestazioni, mettere in rete i vari laboratori. Una mission condivisa con Università e Regione affidata a Fulvio Moirano, già direttore generale Agenas e autore delle linee guida per il riordino della rete laboratoriale nazionale. Il piano di riassesto è stato presentato a direttori e responsabili dal direttore generale Marcello Giannico.