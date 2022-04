Covid, un caso sospetto di variante Xe isolato nel laboratorio di microbiologia di Perugia

PERUGIA - Uno dei campioni sequenziati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Perugia è stato riconosciuto come sospetta variante Xe del virus Sars-CoV-2, in pratica una ricombinazione dei due principali sottotipi della Omicron, BA.1-BA.2. L'individuazione della variante è emersa da un approfondimento svolto nel primo pomeriggio di venerdì nella struttura diretta dalla professoressa Antonella Mencacci. E' stata la Regione a rendere nota la questione.

«In accordo con l'Istituto superiore di Sanità - viene spiegato dalla Regione - il campione verrà nuovamente analizzato nei prossimi giorni, per una conferma definitiva».

«La situazione è sotto controllo. La variante Xe, se confermata, non muta lo scenario generale della nostra regione -

rimarca l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - presenta infatti caratteristiche simili alle altre Omicron.

Continuando a rispettare le misure di prevenzione in vigore, confidiamo in uno scenario di progressivo miglioramento della situazione nei prossimi mesi».