Omicron, Crisanti: «Il virus ormai va così veloce che ci pensa lui a vaccinare tutti»

Andrea Crisanti guarda avanti. Il coronavirus Sars-CoV-2 «sta andando avanti così veloce che ci pensa il virus a vaccinare tutti…». Così il virologo e docente di Microbiologia dell'Università di Padova ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. «In questa situazione le restrizioni contano il giusto - ha aggiunto - Il virus è troppo contagioso, inutile indossare la mascherina sul bus e poi toglierla a cena, ad esempio. La devono tenere sempre i fragili, dobbiamo difenderli», ha precisato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Omicron, perché in Italia ci sono tanti morti? L'ESPERTO Andreoni: «Migliaia di positivi sommersi» PANDEMIA Sottovariante Omicron in Italia IL FOCUS Il Covid tornerà in autunno? VACCINO Omicron, dovremo fare la quarta dose? E quale? Riccardi:... COVID Variante Xe, primi casi in Italia: un bimbo di un anno e un... L'ESPERTO Variante Xe, il vaccino ci protegge? Dai sintomi al contagio,... IL CASO Mascherine, addio dal 1 maggio anche al chiuso o ci sarà... SALUTE Omicron, aumentano i morti di Covid: ecco perché

Pillole anti-Covid dal medico di base: c'è il via libera. Ma i virologi sono contrari. Quali sono i rischi?

Omicron, dovremo fare la quarta dose? E quale? Riccardi: «Vaccino aggiornato pronto per l'inverno»

Virologi, infettivologi, immunologi, igienisti in Tv meglio degli esperti e analisti che da più di un mese vengono ospitati nei talk show a parlare di guerra in Ucraina. «Se in Tv noi virologi siamo stati sostituiti dagli esperti di geopolitica? Ci prendevamo più noi...», ha risposto Crisanti ai conduttori che lo hanno incalzato su chi fosse più bravo in televisione tra gli esperti di Covid e i commentatori del conflitto in corso.