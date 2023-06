Perugia, corse con le auto: fermati due pirati. La mappa delle vie e dei parcheggi a rischio

PERUGIA - In seguito alle segnalazioni dei cittadini relative alla presenza di automobili che in orari notturni sfrecciano a gran velocità per le vie della città con gravi pericoli per la sicurezza, il questore Giuseppe Bellassai ha disposto mirati servizi di monitoraggio per prevenire e reprimere le condotte pericolose alla guida. I servizi tra via Mario Angeloni, via XX Settembre, via Cortonese hanno visto gli gli agenti della polizia impegnati in un’attenta attività di controllo che ha portato all’identificazione di 94 conducenti e alla verifica di 48 veicoli.

Durante l’attività di pattugliamento nelle zone oggetto di sensibilizzazione, gli operatori hanno fermato e sanzionato un cittadino italiano, classe 1969, che era stato notato mentre effettuava un sorpasso pericoloso in prossimità di un incrocio.

Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida e la sanzione amministrativa di 167 euro.

Sempre nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno elevato altre 21 sanzioni per infrazioni a norme comportamentali, tra cui quelle relative alla guida senza cinture di sicurezza o con i fari non funzionanti. Un altro conducente è stato sanzionato con 866 euro perché fermato alla guida di un'auto senza assicurazione. L’auto è stata sequestata.

I servizi di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime settimane e verranno estesi anche nelle aree industriali e nei parcheggi dei centri commerciali dove, in passato, erano state segnalate delle auto intente ad effettuare manovre ed evoluzioni pericolose.