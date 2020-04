Coronavirus, spaccio di droga tra la fila fuori dal supermercato

PERUGIA - Lo spaccio cambia pelle: via dalle tradizionali piazze, per sfuggire ai controlli continui delle forze dell'ordine impegnate a verificare che la gente esca di casa solo per motivi necessari, e caccia a nuovi modi per incontrarsi.



La strada racconta come gli spacciatori abbiano dato vita a una duplice modalità: dopo accordo telefonico c'è la consegna a domicilio oppure ecco lo spaccio mimetizzato. Ovvero, appuntamenti sul piazzale di un supermercato o all'esterno di un'altra attività commerciale aperta e fingendosi persone in fila concludere l'affare col cliente. L'ultima segnalazione arriva dall'esterno di una farmacia in via Campo di Marte.



Qualche giorno fa i finanzieri hanno fermato uno spacciatore con decine di dosi pronte allo spaccio: andava dai clienti che gliele avevano chieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA