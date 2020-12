Coronavirus, positivo l'assessore alla Salute Luca Coletto. Giunta in quarantena

PERUGIA - L’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, rende noto di essere risultato positivo al Covid- 19.Le sue condizioni di salute, spiega u a nota della Regione, sono buone ed è stata ricostruita la rete dei contatti per gli interventi di sanità pubblica conseguenti.Venerdì l'assessore Coletto aveva partecipato alla conferenza stampa di fine anno con tutti i componenti della giunta regionale. La giunta regionale guidata da Donatella Tesei , proprio per i contatti stretti con l'assessore alla Salute, è in quarantena. Nei prossimi giorni tutti i componenti dell'Esecutivo saranno sottoposti a tampone. Coletto è il secondo assessore regionale a risultare positivo al Covid-19. A settembre era toccato all'assessore alle Infrastrutture e Protezione Civile, Enrico Melasecche. Rinviata a dopo Natale la seduta del consiglio regionale prevista per domani.

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA