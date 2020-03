Ultimo aggiornamento: 10:37

PERUGIA «Se nel fine settimana non possiamo vederci, perché il solito aperitivo del venerdì non lo facciamo via Skype». È nata così, con una battuta, l’idea di Lucrezia Sarnari, la blogger conosciuta come Ceraunavodka, luce in fondo al tunnel delle mamme “che hanno bisogno di un drink”. E che oggi, quel drink, lo offre virtualmente lanciando l’hashtag #iobevoacasa: un appuntamento social per restare vicini, passare insieme l’ora dell’aperitivo ai tempi del coronavirus.Lucrezia, hai unito le tue passioni: social, amici e – perché no – aperitivi. Ma anche solidarietà e vicinanza«Ho pensato a quello che avrei potuto fare per rendermi utile. In questo momento in cui dobbiamo restare tutti in casa, ci sono tante iniziative per occupare il tempo e per tenere compagnia a chi è solo, come alcune mie amiche. C’è chi fa corsi o propone #ioleggoacasa. Io ho iniziato con #contagiaconilsorriso: ogni giorno consiglio libri e serie tv su Instagram. Finché, parlando con una mia cara amica, ci è venuto in mente l’aperitivo su Skype: parliamo, chiacchieriamo, ci guardiamo in faccia e magari mangiamo e beviamo le stesse cose. Così, per sentirci comunque vicini».«Ci siamo dati appuntamento per venerdì alle 19.30. E chi vuole può aggiungersi alla nostra chat, fornendoci prima il contatto. Ma chiaramente il mio invito è a farlo ognuno con chi gli va, con i propri amici, per non lasciarci andare alla solitudine, in un momento difficile per tutti».«Certo. Alcune mie amiche vorrebbero restare spalmate sui divani, ma le regola è chiara: via il pigiama che dopo le prime 48 ore diventa cronico, vestiamoci e trucchiamoci. Per combattere anche l’abbrutimento da rinchiusi in casa».«L’iniziativa è piaciuta, ho sentito soprattutto tanto calore e bisogno della gente di trovare attività interessanti. E in questo momento i social si stanno dimostrando davvero positivi, perché sono utili a farci restare vicini, non ci sono solo iniziative che prevedono solidarietà materiale, ma vera e propria socialità».«Ognuno il suo. Ma #iobevoacasa potrebbe essere un’idea anche per i commercianti che in questo momento sono costretti a restare chiusi. Mi ha scritto Simone Mariani da Città di Castello, per esempio, che si è inventato i cocktail a domicilio. C’è chi, come l’Osteria Dodici Rondini a Foligno, ha reso social il menù e porta la cena a casa: quindi magari il mio hashtag potrebbe lanciare anche un’alternativa per chi in questo momento non può avere clienti al bancone». Chapeau. Anzi. Cheers.