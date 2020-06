© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA -«La diffusione dell'epidemia sembra essere terminata». Il ricercatore Cnr, Giovanni Sebastiani, commenta così i dati umbri di maggio tramite l’osservatorio di Scienza in rete. Il trend è illustrato in un grafico che mette in relazione l’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti e le fluttuazioni della stessa, con la curva che somiglia a un puntino allungato prossimo allo zero.Con 39 casi in un mese e zero positivi negli ultimi 5 giorni, la regione si conferma tra le prime a uscire dal contagio. Ieri solo un indicatore si è mosso, con un degente trasferito in rianimazione, a Perugia: salgono così a due i ricoverati in terapia intensiva (l’altro è a Terni). Sabato sono stati inoltre effettuati altri 571 tamponi, con altre 500 persone testate. Fermo anche il numero dei positivi attivi, 45 (17 in ospedale, 28 in isolamento domiciliare), mentre è sceso a 400 il numero degli “osservati”.