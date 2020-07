© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Sette positivi in sette giorni. L’Umbria è tornata indietro di un mese e mezzo quasi quanto a casi totali settimanali: un dato simile veniva registrato il 22 maggio. Non solo nei quattro giorni di luglio si sono registrati più della metà dei contagi (6), che sono stati certificati in tutto il mese di giugno, pari a dieci. Il mini-ritorno del Covid nella regione si traduce in questi numeri, con un’incidenza dei nuovi positivi sul totale dei casi certificati, tornata vicina al trend nazionale, con 0,48 nuovi positivi settimanali su 100 casi totali (0,53 in Italia). Prevedibile, dunque, la prossima settimana, una risalita dell’indice Rt, al momento risalito a 0,08.La contabilità del contagio al momento indica 14 positivi attivi, 4 in ospedale, 10 in isolamento domiciliare, cinque dei quali senza più sintomi. Più o meno la stessa situazione di sette giorni fa, con la differenza che il totale dei casi certificati è salito a 1.447 con l’incidenza cumulativa salita da 163 a 164 contagi ogni 100mila residenti (400 in Italia). Nel frattempo un nuovo comune si è aggiunto a quelli che hanno “vissuto” il contagio, Ficulle, col totale salito a 68. Gli altri 5 positivi di luglio sono stati certificati a Orvieto e Terni, mentre un caso è “importato”. In totale sono cinque le città con un caso attivo residuo (Perugia e Città di Castello) con una più elevata concentrazione nel ternano. Dei casi certificati nell’ultima settimana, due sono stati scoperti grazie all’attività di screening, mentre gli altri a seguito di sospetto diagnostico. È proseguito lo screening, con 5.826 tamponi settimanali, il cui totale è ormai prossimo a 100mila, e 3.205 casi testati, con 67.231 persone controllate.