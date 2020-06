Coronavirus, giornata a zero positivi

PERUGIA - Ancora un giorno con zero nuovi casi positivi al Covid accertati, 1.439 totali, e morti, 79, nell'ultimo giorno in Umbria. Registrato - in base ai dati pubblicati sul sito della Regione - un nuovo guarito, 1.345, che fanno scendere da 16 a 15 gli attualmente positivi.

Rimane stabile il dato dei ricoverati, quattro, uno in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 994 tamponi, 91.832 complessivamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA