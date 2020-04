Coronavirus, a Perugia il minimetrò riparte il 18 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Ancora manca l’ordinanza, ma c’è già una data individuata per la riapertura del minimetrò: il 18 maggio. Ma, come per tutte le altre cose, con misure ben precise da adottare. Infatti alle navette che prima trasportavano una media di 30 persone ciascuna (la capienza massima è maggiore, circa 50 persone) potranno accedere sei utenti per volta. Questo è il limite su cui stanno ragionando in queste ore i vertici della società e il Comune, dove si pensa anche al tema bilancio. Nel periodo di inattività per le misure restrittive, sono infatti usciti dalle casse di palazzo dei Priori meno soldi, e questo è un risparmio. Ma nel bilancio annuale ci saranno anche meno entrare, perché una prima stima parla di una riduzione annua del totale di passeggeri fino a 2 milioni. Un numero importante che sarà legato proprio al numero massimo di utenti che potranno accedere alle navette. Misure saranno prese anche in fatto di distanziamento sociale, cioè nelle stazioni. Appositi segnali a terra saranno predisposti per far rispettare le distanze fra un utente e l’altro ed evitare così assembramenti.E la Zona a traffico limitato? Come per il normale assetto delle strisce blu, quella del 18 maggio potrebbe essere la data spartiacque per la ripartenza, cioè il ritorno alla routine con l’accesso ai varchi come prima dell’emergenza coronavirus e delle misure che hanno portato a modificare parte degli accessi in tre varchi. Dovrebbero tornare a pagamento per quella data anche gli stalli a pagamento.