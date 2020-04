Coronavirus, dalla Porziuncola la preghiera dei vescovi umbri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSISI- Dopo l’Atto di affidamento dell’Italia alla Vergine Maria, che si terrà al Santuario di Caravaggio in diocesi di Cremona la sera de Primo Maggio e l’invito del Papa a «riscoprire la bellezza del Rosario», i vescovi della regione celebreranno un “Rosario per l’Umbria” domenica , alle ore 18, dalla Porziuncola nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Assisi.I vescovi invitano, in una nota della Conferenza episcopale umbra, le comunità cristiane e gli uomini e donne di buona volontà ad unirsi alla loro preghiera che invoca l’intercessione della Madre del Signore per la fine della pandemia e per l’assistenza dello Spirito Santo su quanti sono chiamati, ai diversi livelli, ad assumere decisioni importanti e gravi per la vita e la salute della comunità civile ed ecclesiale. «Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre - dicono i vescovi umbri- ci ha ricordato recentemente Papa Francesco , ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova».La preghiera sarà trasmessa in diretta dai Canali social Facebook e Youtube “Frati Assisi” e dalla WebTV del sito www.porziuncola.org.