Domenica Perugia tra le città più calde d'Italia

PERUGI Domenica Perugia sarà tra le città più calde d’Italia e scatta così, a seguito del bollettino del centro di competenza nazionale del ministero della Salute, la fase di disagio di livello 2. È prevista una temperatura massima di 33 gradi. Il Comune ha diramato le indicazioni utili per la fascia di popolazione a rischio, in particolare anziani, da adottare qualora temperatura e umidità dell’aria aumentino. Bere più acqua, stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15), ventilare l’abitazione, Questi i principali consigli, ai quali se ne uniscono altri tipo quello di indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti per permettere la circolazione dell’aria sul corpo ed evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l’esposizione inutile al sole diretto. Asl e Urp del Comune sono i presidi da contattare per informazioni sull'argomento.