PERUGIA- In un locale di piazza Danti, in dietri metri quadrati c'erano 18 persone. Il distanziamento? Forse non ne hanno mai sentito parlare. C'è anche questo caso tra quellid ella movida folle scoperti dai controlli intregorze che sono stati svolte nel cuore dell'acropoli. In azione anche la polizia locale con agenti in broghese che hanno oassato al setaccio oure i vicoli dopole lamentele dei residenti. Multe che hanno interessato anche un'attività di via baldeschi che ha dato da bare a un minoirenne e oper un gruppo di persone sorprese mentre facevano i loro bisogni alle 3,40 del mattino in un vicolo del centro. In via della Luna trovate 25 persone in un circolo privato sprovviste di tessere sociali e quindi è scattata la violazione oper l'attività di pubblico esercizio abusivo.