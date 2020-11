Incidente con il monopattino elettrico, guidava ubriaco con valori sette volte sopra al limite

CITTA DI CASTELLO - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del posto, responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, nella serata di ieri, mentre percorreva via Togliatti alla guida di un monopattino elettrico, all'altezza della rotatoria di via Alcide de Gasperi, si scontrava con una Ford Fusion. L'uomo è stato medicato in ospedale. Sottoposto però agli esami ematici di rito, sempre obbligatori in caso di sinistri stradali con feriti, è emersa una elevatissima presenza di alcol nel sangue pari a 3,5 g/l, quindi ben 7 volte il limite massimo consentito.

