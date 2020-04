Montegabbione, la Misericordia in prima linea per l'aiuto nella distribuzione dei farmaci

La Misericordia di Montegabbione, associazione di volontariato da sempre a disposizione della cittadinanza e di chi ha più bisogno, anche per l'emergenza Covid-19 non si è tirata indietro. Sono molteplici le mansioni svolte dall’Associazione, in particolare in questi giorni provvede al ritiro di farmaci e presidi presso il distretto di Fabro, l’ospedale di Orvieto e le farmacie del territorio per la consegna a domicilio.

In questa settimana, in collaborazione con il Comune di Montegabbione, i volontari stanno provvedendo alla distribuzione di una mascherina chirurgica per ogni nucleo familiare residente nel territorio, un piccolo gesto ma ricco di significato perché la Misericordia ha messo a disposizione della comunità tutte le risorse e i dispositivi che aveva per far fronte alle esigenze di tutti, in particolar modo delle persone che presentano particolari necessità, come ad esempio recarsi in ospedale per terapie o visite mediche.

La piccola associazione è attiva anche in ambito regionale dove, insieme alle altre Misericordie appartenenti al Coordinamento umbro di Area Emergenze, presso l’Ospedale di Castiglione del Lago copre dei turni nella postazione di pre-triage per la prevenzione della diffusione del Covid-19.

La Confraternita ha sempre avuto un ruolo rilevante nel proprio Comune e in quelli limitrofi grazie al rapporto di collaborazione instaurato con la Funzione Associata di Protezione Civile di cui il Comune di Orvieto ne è capofila. Negli anni la stessa Associazione si è adoperata anche a fronteggiare emergenze di interesse Nazionale, di fondamentale importanza il ruolo dei volontari.

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA