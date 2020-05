© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Soltanto cinque pezzi: 3 euro e 5 centesimi Iva compresa. La vendita dellechirurgiche nelle farmacie umbre è razionata. Nonostante l’annuncio del Presidente del Consigliodel prezzo calmierato a 50 centesimi l’una senza Iva, il 22 per cento d’imposta c’è (11 centesimi per ogni pezzo), ma il punto è un altro: le farmacie umbre termineranno le scorte entro un paio di giorni. Ieri sono stati venduti i rifornimenti acquisiti nelle scorse settimane, che stanno terminando.«Siamo al limite - spiega Virgilio Puletti, presidente di Afas (l’Azienda farmacie del Comune di Perugia) - le forniture preventivate dal commissario Domenico Arcuri non sono arrivate nei magazzini intermedi e ormai le scorte sono quasi terminate».Le mascherine saranno l’oggetto decisivo per accompagnare la Fase 2. I tecnici hanno fatto i conti: l’Umbria consumerà circa 2 milioni di “chirurgiche” a settimana. La cifra di un milione e mezzo di per sette giorni è considerata la soglia minima, vorrebbe dire 6 milioni di pezzi al mese. Un calcolo più realistico che tiene conto dell’usura molto rapida - circa tre ore - di prodotti realizzati originariamente per le sale operatorie, fissa a circa 9 milioni al mese il fabbisogno degli umbri. Alcune farmacie già ieri hanno iniziato a compilare le liste d’attesa spiegando ai clienti di dover attendere almeno una settimana.«Riusciamo ancora a resistere, ma abbiamo scorte per arrivare fino a giovedì (domani ndr) - racconta Augusto Luciani, presidente di- non ci sono i rifornimenti annunciati dal commissario straordinario. Anche alcune aziende umbre hanno avviato la produzione di mascherine secondo i parametri previsti dall’Istituto superiore di Sanità e confidiamo presto di poterci rifornire da loro per andare oltre questa fase di difficoltà».Stanno invece arrivando a destinazione le 150mila mascherine che la Regione ha deciso di distribuire agli over 65 e alle fasce deboli della popolazione. I dispositivi sono partiti domenica dal Centro di protezione civile regionale, destinati ai Comuni che si stanno occupando della consegna.I TAMPONILa convivenza con il virus impone anche la necessità di svolgere test e tamponi a ritmo serrato allo scopo di “sorvegliare” il virus. Ieri la Regione ha fissato le regole per l’esecuzione dei test sierologici nei laboratori privati: servirà la prescrizione del medico di famiglia, le strutture dovranno attenersi a prescrizioni molto rigide e sarà decisivo il consenso informato per l’esecuzione del test e la trasmissione dei risultati alla Asl.Serviranno pure tamponi, tanti, nei prossimi giorni. Il Dipartimento di Protezione civile nazionale ha stabilito di poterne pagare 10mila a settimana per l’Umbria. Tanti ma non tantissimi, considerando che l’intenzione della Regione è di svolgere almeno 2mila tamponi al giorno.CHI RIENTRAIeri sono state fissate pure le regole per chi rientra o è rientrato in Umbria a partire dalla giornata di lunedì. L’indicazione è di avvisare le Asl via mail (prevenzione@uslumbria1.it per il comprensorio perugino e l’Alto Tevere; prevenzione@uslumbria2.it per la provincia di Terni e il Folignate). Il distretto sanitario di riferimento metterà a disposizione, se ritenuto necessario, test sierologici e tamponi e dove ritenuto opportuno prescriverà anche l’isolamento a casa. «Tracciatura dei contatti e test sono gli elementi decisivi per affrontare la Fase 2 contenendo sempre di più la propagazione dell’infezione prodotta dal Covid-19», rimarca la direzione regionale alla Sanità.