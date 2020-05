Gubbio, assembramenti del 15 maggio: l'esito dei tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Sono 36 i cittadini di Gubbio che, dopo l’identificazione a seguito degli assembramenti del 15 maggio, hanno effettuato i test sierologici e il tampone molecolare al Distretto dell’Usl Umbria 1 per rilevare la positività al Covid: tutti i 36 eugubini sono risultati negativi ad entrambi i test.Lo comunica l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto.“Fortunatamente – afferma l’assessore – al momento la situazione a Gubbio è sotto controllo e i risultati dello screening lasciano ben sperare. Ad ogni modo, è importante far presente ancora una volta a tutti i cittadini che il rispetto delle regole, prima tra tutte proprio quella del distanziamento sociale, non può essere assolutamente trascurato visto che, in momenti di emergenza sanitaria, comportamenti sbagliati mettono a rischio la salute di tutta la comunità”.L’Usl Umbria 1 ricorda che il monitoraggio è ancora in corso e che la positività al test sierologico indica che si è venuti a contatto con il virus, mentre solo il tampone molecolare può stabilire l’attuale positività e contagiosità in merito al Covid-19. In questa fase i test sierologici hanno una loro utilità in quanto l’esito negativo è indicativo per valutare la circolazione virale in un contesto territoriale.L’Usl1 invita ancora un volta i cittadini che il 15 maggio a Gubbio si siano trovati all’interno degli assembramenti di contattare il Nus al numero 800 63 63 63, oppure inviare un’email al servizio prevenzione della Usl Umbria 1 all’indirizzoprevenzione@uslumbria1.it o a contattare il servizio Igiene e sanità pubblica del distretto Alto Chiascio al numero 075 9239506 /620 fornendo il proprio nominativo per avviare le procedure per i necessari test.