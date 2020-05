© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale l'avviso disciplinante le modalità di accesso aifinanziamenti agevolati erogabili a valere sul fondo prestitiRe-Start. Le richieste di finanziamento potranno essere presentate damicro e piccole imprese inclusi i liberi professionisti, le societàtra professionisti, i consorzi e le reti di imprese esclusivamenteon-line sul portale https://www.umbriainnova.it, il cui link saràpresente anche nel sito https://www.gepafin.it, accedendo alla paginadedicata al fondo prestiti Re-Start. Le domande potranno esserecompilate e presentate a partire dalle ore 13 dell'11 maggio 2020 efino alle ore 13 del 25 maggio 2020. Le imprese avranno quindi duesettimane per presentare le domande.I finanziamenti saranno infatti concessi sulla base di una proceduravalutativa con procedimento a graduatoria sulla base delle riduzionedel fatturato/corrispettivi e non secondo l'ordine cronologico dipresentazione delle domanda, potendo quindi predisporre ladocumentazione e la domanda avendo un congruo tempo a disposizione. Èpertanto consigliabile acquisire le informazioni necessarie eprocedere in tempi adeguati all'invio della richiesta completa deglielementi richiesti utilizzando tutto l'arco temporale a disposizione.«Il fondo prestiti Re-Start - ha commentato l'assessore competenteMichele Fioroni - è uno strumento finalizzato a sostenere le attivitàeconomiche del territorio colpite dalla crisi economica generata dalladiffusione del virus Covid-19». Inoltre, «la previsione di concederefino alla metà del valore del prestito come contributo nella forma diestinzione anticipata del debito in caso l'azienda realizzideterminate tipologie, mira specificatamente ad incentivare la ripresadelle attività del nostro territorio». «Il nostro scopo - ha spiegatol'assessore - era quello di rendere disponibile in tempi brevi unamisura utile a contrastare gli effetti negativi derivantidall'emergenza economica e il fondo prestiti Re-Start è una rispostaconcreta, finalizzata a sostenere le attività economiche maggiormentecolpite dagli effetti della crisi nella nostra regione».