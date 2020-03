Coronavirus, due morti all'ospedale di Perugia

PERUGIA - Due morti da coronavirus all'ospedale di Perugia: un uomo di 60 anni e una donna di 81.

La direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia comunica che i decessi dei due ricoverati sono conseguenza del contagio da coronavirus. Le condizioni dei due pazienti si erano aggravate negli ultimi giorni.

L’uomo, residente nel comune di Città della Pieve, era stato tra i primi casi positivi ed era stato ricoverato il 2 marzo in Malattie Infettive, poi trasferito il giorno successivo in Terapia Intensiva.

La donna, residente a Perugia, era stata ricoverata nella struttura di Malattie Infettive il 12 marzo e trasferita il giorno successivo in Intensiva. Sale così a quattro il tragico bilancio dei morti da Covid-19 in Umbria. Ultimo aggiornamento: 18:29