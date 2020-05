«Voglio tornare dai parenti a Perugia», preso boss della droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un italo-domenicano di 35 anni, che si era presentato in frontiera dicendo di volersi ricongiungere a dei parenti in Italia, è stato arrestato perché ricercato. I finanzieri di Ponte Chiasso (Como) lo hanno scoperto nell'ambito dei controlli antipandemia effettuati alla frontiera italo-elvetica. L'uomo, di rientro dalla Germania, attestava nel modello di autocertificazione di volersi ricongiungere al proprio nucleo familiare in Umbria. La consultazione delle banche dati ha permesso di appurare che era colpito da un provvedimento giudiziario emesso nel luglio del 2019 dall'Ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica di Perugia, per una pena definitiva pari a 6 anni di reclusione e il pagamento di una multa di 30mila euro per violazioni alla normativa sul traffico di sostanze stupefacenti e, inoltre, era stato condannato, sempre con sentenza definitiva, alla pena di 1 mese e 10 giorni per guida in stato di ebbrezza.