Coronavirus, video del cardinale Bassetti:«La Chiesa Italiana affida il paese a Maria»

PERUGIA - «Nasce dal cuore della gente l’idea di affidare l’Italia alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza». Così, in sintesi, il cardinale arcivescovo e presidente della Cei Gualtiero Bassetti, nell’annunciare, attraverso un video-messaggio da piazza IV Novembre di Perugia, davanti all’Arcivescovado, l’Atto di affidamento del Paese a Maria che la Chiesa italiana farà raccogliendosi idealmente in preghiera il primo maggio, alle ore 21, dalla basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio, nella Diocesi di Cremona (provincia di Bergamo). E’ un santuario mariano di una delle zone-simbolo dell’epidemia che fino a oggi ha causato in Italia più di 26mila morti. © RIPRODUZIONE RISERVATA