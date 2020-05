Coronavirus, il cardinale Bassetti in visita al "Chianelli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA – Il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), cardinale Gualtiero Bassetti ha fatto visita al Residence “Daniele Chianelli” per salutare e portare conforto agli ospiti della struttura protetta, ai loro familiari e agli operatori sanitari. All’incontro, oltre ai coniugi Franco e Luciana Chianelli, fondatori del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, erano presenti anche il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis e i direttori delle Strutture complessa di Ematologia e Trapianto di midollo osseo, professor Brunangelo Fanini e di Oncoematologia Pediatrica, Maurizio Caniglia.L’incontro si è svolto nell’atrio del Residence, in una atmosfera particolarmente gioiosa e specialmente in un contesto che ha permesso a tutti gli ospiti di partecipare e ascoltare le parole di conforto del cardinale. I pazienti e i familiari si sono infatti potuti affacciare dai propri appartamenti, mantenendo così le distanze di sicurezza.«È con una certa emozione - ha detto il cardinale - che vi saluto in questa particolare circostanza, che ci vede riuntiti. Trent’anni fa avete saputo trasformare il vostro dolore in un gesto di amore e di speranza, dando vita insieme ad altre famiglie all’associazione, un sì alla vita. In questi anni il vostro sogno si è realizzato. In questo centro bellissimo soggiornano adulti e bambini curati nel vicino ospedale Santa Maria della Misericordia. Qui tutti si sentono a casa. Vi è un clima di famiglia che rende la permanenza meno sofferta e più serena».