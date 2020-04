Coronavirus, a Perugia, i nuovi avvocati giurano in videochat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giorgia Battellini, Giulia Canalicchio, Filippo Chiocchini, Francesca Ferranti e Giuliana Manzi. Sono i cinque nuovi avvocati che hanno prestato il loro giuramento, tra i primi in Italia, attraverso un collegamento da remoto con i consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Perugia. Insieme a loro (ma sempre da lontano, in videconferenza) ha giurato come praticante abilitata al patrocinio sostitutivo Giulia Mercati. «È stato emozionante – conferma il presidente dell’Ordine Stefano Tentori Montalto – nonostante la modalità certamente più fredda. Ma questi nuovi colleghi ci tenevano, hanno voluto prestare giuramento adesso e dar il via alla loro professione nonostante il momento e le difficoltà. E quindi abbiamo deciso di dar loro la possibilità di farlo da remoto, attraverso un collegamento video con i consiglieri del nostro Ordine». Ma non solo. Perché il consiglio ha dato modo di partecipare o anche ai parenti: nonni, fidanzati, genitori. Hanno potuto infatti partecipare alla videoconferenza e non perdere questa grande emozione, che aveva per protagonisti i nuovi avvocati di famiglia. «Ed è stato emozionante anche per noi del consiglio - – prosegue il presidente Tentori -: c’è chi era collegato da casa e chi dal proprio studio. Ma tutti abbiamo vissuto questi giuramenti, in questo momento difficile per tutti, come un’iniezione di fiducia per la nostra categoria nonostante le tante difficoltà legate a questa emergenza. Ed è stato bello poter dare una parvenza di normalità per questi giovani colleghi».