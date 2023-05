Corciano, frontale tra due auto: muore donna di 42 anni

Sabato 20 Maggio 2023, 12:35







CORCIANO Drammatico incidente sabato mattina intorno alle otto. In un frontale lungo la strada provinciale 176 che unisce Corciano a Capocavallo e Migiana , una donna è morta dopo il frontale tra la sua auto e quella di un uomo. Coinvolta una terza vettura. Per la violenza dell'impatto le due auto sono finite nella scarpata sottostante. Ferito l'altro conducente. Al momento dell'incidente la strada era bagnata per la pioggia. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale di Corciano. Lungo la stessa strada qualche anno fa morì, in un altro drammatico incidente, una bimba di 5 anni che si trovava in auto con la mamma.