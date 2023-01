Controlli dei Carabinieri nell'Orvietano, arrestate tre persone

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato svolto dai Carabinieri dell’Orvietano venerdì 27 gennaio, a partire dalle prime ore del pomeriggio e fino alla tarda serata, con particolare attenzione ai comuni di Castel Viscardo e Castel Giorgio dove i militari dell'Arma hanno provveduto a controllare e ad identificare un considerevole numero di persone e mezzi di trasporto pattugliando le zone abitate anche periferiche.

«L’imponente attività - riferisce una nota dell'Arma - posta in essere tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione è stata improntata al raggiungimento di un maggior senso di sicurezza, finalizzato a limitare e a reprimere qualsivoglia forma di illegalità rilevata. I circa venti Carabinieri impegnati servizio hanno svolto le loro particolari attività, in concomitanza, sia tramite pattuglie in abiti borghesi sia tramite pattuglie su autovetture con colori d’istituto. Al termine dell'attività circa 60 sono state le persone controllate, di cui 3 sottoposte agli arresti domiciliari; circa 50 sono state le vetture oggetto di controllo, da cui è scaturito il sequestro di un veicolo per mancanza di copertura assicurativa; 10 le attività commerciali aperte al pubblico oggetto di controllo tra bar, farmacie e istituti di credito della zona. I servizi sul territorio - fa sapere il comando provinciale - proseguiranno nei prossimi giorni».