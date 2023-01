Quarantenne trovato senza vita nell'abitazione dell'amico, probabile overdose

TERNI Un quarantenne ternano, M.E., è stato trovato senza vita oggi pomeriggio intorno alle 15,30 in un appartamento in via degli Artieri, nei pressi di piazza Clai. A provocare la morte dell'uomo, che si trovava a casa di un amico, una probabile overdose di eroina. Da quanto si è appreso si era già sentito male durante la notte ed era stato salvato grazie ad una iniezione di Narkan. Poi, nel pomeriggio un nuovo malore, con l'amico che ha chiamato il 118, ma quando sono arrivato il suo cuore aveva già cessato di battere. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile della questura di Terni