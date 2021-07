Domenica 18 Luglio 2021, 10:45

Concreti, operativi. Gli abitanti del quartiere Cardeto di Terni si sono stretti intorno alla famiglia Gualtieri a cui sabato scorso è andato a fuoco l'appartamento in cui vivevano. Ognuno ha collaborato secondo competenze e possibilità: la lavanderia, quella che si trova due passi da via Filangeri dove c'è la casa che ha preso fuoco, sta ripulendo tende, biancheria e vestiti. E' stato rimesso a nuovo anche l'orsetto Teddy amico inseparabile di uno dei bambini della famiglia. «Per noi è stato importantissimo riavere Teddy, mio figlio ha sempre accanto quel pupazzo, riaverlo è stato come tornare alla normalità», racconta papà Massimo. I negozianti del quartiere si sono autotassati. Dopo la raccolta di danaro on line, promossa appena c'è stato l'incendio, si è tornati alla vecchia formula della colletta tra negozianti e abitanti. Un modo di essere solidali che, soprattutto a chi è più in là con gli anni, ha ricordato le campagne, andate a buon fine, a favore di giovani ternani che dovevano andare a farsi operare all’estero, o ancora quelle per acquistare l’acceleratore lineare per l’ospedale di Terni. Nonostante il periodo di crisi non ci si è rinchiusi nel comodo ma io che posso fare, ed ognuno ha messo quanto poteva nei salvadanai posizionati all'interno degli esercizi commerciali. Grazie a questa partecipazione diffusa, capillare, i contenitori in poco tempo si sono riempiti. «Stamattina sono passata all'edicola e la stessa proprietaria era meravigliata di quanto è successo: in poco meno di un'ora dall'apertura nel contenitore sono finiti duecento euro. E questo solo in un punto di raccolta», nota Giuliana Scorsoni che abita nel quartiere da anni. Tanti negozianti del quartiere Cardeto hanno avuto un inaspettato problema: dover svuotare i salvadanai più volte al giorno.