Concorsopoli, le richieste di condanna: 3 anni e 4 mesi per Barberini, 2 anni per Marini e 2 anni e 3 mesi per Bocci

PERUGIA - Tre anni e 4 mesi per l'ex assessore regionale Luca Barberini, 2 anni per l'ex presidente della Regione Catiuscia Marini e 2 anni e 3 mesi per l'ex sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci.

Sono queste alcune delle richieste di condanna per il processo Concorsopoli sui presunti concorsi pilotati in sanità, che hanno portato agli arresti del 2019 e alle dimissioni di Marini, decapitando di fatto la politica e la sanità in Umbria.

Per Emilio Duca, ex dg dell'ospedale di Perugia, un anno e 5 mesi, con la richiesta di condanna per l'associazione per delinquere, come per l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi a anni e 4 mesi.

In tutto sono state chieste 23 condanne e 7 assoluzioni.

