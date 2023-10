Con la Pigiama Run la Lilt di Terni sostiene le famiglie dei bambini malati oncologici, ecco come richiedere il sussidio

Venerdì 13 Ottobre 2023, 13:20







Un aiuto concreto alle famiglie dei piccoli malati oncologici della provincia di Terni che hanno necessità di recarsi fuori dal territorio per le cure del caso. Questo grazie alla Lilt di Terni e alla generosità dei ternani e delle ternane che hanno partecipato alla Pigiama Run dello scorso 15 settembre al Parco Emanuela Loi. Una corsa-camminata non competitiva da effettuare appunto in pigiama come segno di solidarietà e vicinanza ai piccoli malati oncologici. A un mese dall'evento la Lilt di Terni comunica che la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione delle somme per le famiglie con bambini affetti da neoplasie maligne che vengono curati in centri specialisti lontani da casa dovrà essere presentata entro il 21 novembre alla sede dell'associazione sita a Piazza Solferino 2. La domanda dovrà essere corredata dai documenti richiesti, elencati sul sito web e sulla pagina facebook della Lilt Terni. I documenti da presentare sono i seguenti: documento di riconoscimento del bambino o certificato di nascita, certificato di residenza della famiglia in uno dei comuni della Provincia di Terni, dichiarazione dei Redditi 2022 o Modello ISEE per coloro che non sono tenuti a presentare la prima, certificato attestante la patologia e la necessità di cure che comprendono anche i controlli successivi al trattamento iniziale, documentazione attestante il luogo della cura e la presunta durata del ricovero. Verranno prese in esame anche le richieste delle famiglie hanno delle necessità dopo il rientro a casa dal luogo di cura. «Il direttivo e i volontari tutti vogliono esprimere la più sincera gratitudine nei confronti di coloro che hanno contribuito a sostenere le famiglie in difficoltà. Grazie per averci aiutato a fare la differenza - dice la presidente Luigia Chirico - ringraziamo i cittadini ternani per l'affetto e la generosità con cui hanno partecipato alla Pigiama Run. Come da progetto approvato dal direttivo dell'associazione, tranne una parte della somma ricavata dalla vendita dei biglietti destinata al Daniele Chianelli, il resto della somma guadagnata sarà destinato alle famiglie della provincia di Terni con bambini affetti da neoplasie maligne che vengono curati in centri specialisti lontani da casa».