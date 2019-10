Terni - L'impatto con un'auto ferma lungo il raccordo Terni-Orte per un incidente stradale avvenuto poco prima è costato la vita ad un centauro ternano di 52 anni.

Il tragico schianto stamane all'alba all'altezza della ex Fornace Tacconi, in direzione di Orte. La moto condotta dal ternano, per cause al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, è piombata con violenza sulle due auto coinvolte in un lieve incidente. Per il 52enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ora si indaga per ricostruire le circostanze del sinistro.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA