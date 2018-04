Con l'hora felicitas, l'happy hour in salsa medievale, e il concerto di Branduardi le Gaite di Bevagna fanno Primavera

di Giovanni Camirri

BEVAGNA - Ci sarà l’hora felicitas, l’happy hour in chiave medievale, il concerto di Angelo Branduardi, una ampia parentesi su San Francesco d’Assisi, gli artigiani medievali, la Notte Bianca Medievale, i Sapori del Medioevo, il circuito dei mestieri e tanto, davvero tanto, altro. Il tutto riassunto nella cinque giorni in salsa medievale che riassumono le giornate di cultura, arte e gastronomia che andranno in scena dal 27 aprile al 1 maggio in occasione della Primavera medievale di Bevagna. I particolari del programma sono stati illustrati da Claudio Cecconi, vertice del Mercato delle Gaite alla presenza del vicesindaco Rita Galardini e del presidente del Gal valle Umbra e Sibillini Giampiero Fusaro. Molto più della semplice vetrina del Mercato delle Gaite, cinque giornate intense, dal 27 aprile ai 1 maggio, in cui si fondono gli aspetti più tradizionali dell’approfondimento storico su grandi tematiche relative al Medioevo a spettacolo ed intrattenimento, a mercato ed enogastronomia, alla grande musica. Privilegiando, come sempre, la qualità che contraddistingue ogni fase della manifestazione. La Primavera si presenta in forma smagliante, con un focus incentrato sulla figura storica di Francesco d’Assisi, che vedrà l’intervento di due figure di spicco come Chiara Mercuri, storica e Vittorio V. Alberti, filosofo del “Cortile dei Gentili”, che presenteranno aspetti meno conosciuti della vicenda storica del santo. Accanto ai loro interventi, proiezioni dei più noti film, che hanno contribuito a creare l’immaginario collettivo su questo grande personaggio e la sua eredità. Tra gli ospiti anche il regista di “Chiara e Francesco” del 2007, Fabrizio Costa. La Primavera di quest’anno presenta inoltre un grande evento: il concerto, unica data in Umbria, del menestrello più famoso d’Italia, Angelo Branduardi. La sua tournee infatti farà tappa in piazza Silvestri il 29 aprile. Branduardi presenterà brani molto noti del suo repertorio ed anche alcuni dei pezzi tratti dall’album “L’infinitamente piccolo”, un grande ed originale lavoro in cui il maestro ha musicato le parole di Francesco. A tutto ciò si aggiungono gli elementi tipici della festa medievale di Bevagna: il mercato, le taverne, i mestieri e l’animazione che, in particolare la notte del 28 si muoverà nei vicoli e nelle piazzette del borgo. Tra gli altri tornano: Asd Ferreo Core, con l’accampamento medievale, la Compagnia di Santo Macinello, Manipura Fire con la magia del fuoco, la Compagnia Diavoli Rossi, Musicanti Potestotis, i Giullari del Diavolo e le Sirene del Nilo. Il 30 aprile ci sarà la conferenza sul vestire e calzare nel medioevo, con gli storici Franco Franceschi, Elisa Tosi Brandi e Laura Righie il recital Storie dal Medioevo, con Alessandro Vanoli e Amedeo Feniello. Si parte venerdì 27 aprile.

