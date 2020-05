© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno avuto molto tempo per pensare ad una svolta alla loro situazione, drammatica, durante il blocco forzato delle attività commerciali a causa del virus. E i commercianti di Narni Scalo questa volta hanno pensato in grande, mettendo in piedi una associazione, narnicom, che ha dato il via ad una pagina di facebook. Lì sul famoso social network sono comparse le vetrine dei negozi, le offerte, le promozioni, insomma tutti gli articoli da vendere. A ben vedere è la stessa formula di Amazon: «Il paragone è davvero improponibile spiega Andrea Tensi, mobiliere, il cuore dell'iniziativa però il concetto è davvero lo stesso, anzi migliore, in quanto unisce la consegna a domicilio delle nostre merci con la conoscenza di chi opera nel commercio, spesso una conoscenza consolidata da anni ed anni».Quasi subito vi sono stati i primi contatti, le prime vendite, con la formula della consegna a domicilio. «Prima abbiamo iniziato con chi voleva starci dice ancora Tensi, che ha masso in piedi il sistema insieme alla parrucchiera Rosella Barcherini e poi man mano abbiamo ampliato la platea dei commercianti che hanno aderito. Per adesso l'iniziativa è stata ristretta al solo territorio di Narni Scalo ma non escludiamo di andare ancora avanti col centro storico». Comunque sia, gli aderenti sono ad oggi novanta, che raccolgono tutte le tipologie commerciali. L'appello di Tensi e dei suoi colleghi è accorato: «Fino a pochi giorni fa abbiamo soddisfatto ogni vostra esigenza negli acquisti, ma da giorni tutto è cambiato, eccetto noi. Noi ci siamo ancora e anche più concentrati di prima, pronti come sempre a soddisfare tutte le vostre richieste, qualsiasi esse siano». I contatti sulla pagina si contano a migliaia e consistenti sono state pure le telefonate ai negozi. Presto per dichiarare il successo pieno dell'iniziativa però quello che viene rilevato da Tensi è che i commercianti dello Scalo erano abituati a stare in associazioni, tali da realizzare da sole eventi come la Festa dello Sport.