Circolo Scherma Terni, Giulio Boscia vince la 2° prova interregionale GPG

Si è svolta ad Ariccia la seconda prova interregionale GPG di qualificazione di fioretto maschile per le categorie Maschietti, Giovanissimi e Ragazzi. Bella prestazione per i fiorettisti del Circolo Scherma Terni, accompagnati dai maestri Alessandro Picchi e Paola Carnevali, che hanno conquistato il primo posto con Giulio Boscia ed il secondo con Nicola Angeletti, nella categoria maschietti. Il terzo posto è andato ad Alessandro Lancia e Carlo Cieli per la categoria giovanissimi. Questo il commento del maestro Alessandro Picchi: «E’ stata una bellissima gara, peccato per qualche incertezza che ha sicuramente influito su alcuni risultati, ma ci lavoreremo. Nel complesso siamo molto contenti del percorso che stanno facendo i nostri atleti. La settimana scorsa, a Caorle, la squadra del fioretto maschile cat. maschietti -giovanissimi composta da Giulio Boscia, Gianmarco Pompili, Daniele Fioretti ed Alessandro Lancia ha conquistato il 5° posto. Le squadre erano 24 ed il nostro quartetto era composto da tre maschietti ed un giovanissimo. Sono piccole, grandi conquiste che permettono ai nostri ragazzi di crescere».

Questi i risultati

Giovanissimi

3° Carlo Celi – Alessandro Lancia

7° Filippo Aloisio

Ragazzi/Allievi

9° Giacomo Romagnoli

10° Marco Fioretti

19° Jacopo Botondi

Maschietti

1° Giulio Boscia

2°Nicola Angeletti

5° Daniele Fioretti

6° Gianmarco Pompili

10° Edoardo Chieruzzi