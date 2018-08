di Andrea Baccarelli*

Spett. redazione Il Messaggero, in qualità di Segretario del Circolo Pd Vincenzo Acciacca, intendo fare alcune precisazioni, in seguito all’articolo uscito nella giornata odierna sul Messaggero e la cui locandina affissa nelle edicole della città titola: “Circolo Pd nella bufera ci sono ubriachi e drogati” . Intendo precisare alcune questioni, la prima riguarda la modalità nella quale si è aperta la polemica, che assolutamente non condividiamo, sentendoci estranei ai fatti che danneggiano in primis gli iscritti e simpatizzanti del circolo, ma anche tutto il PD. La seconda questione, che vorrei sottolineare è che il nostro circolo oltre a rappresentare un luogo di discussione, di proposta politica e di attività per la città, come avvenuto in questi anni, è un punto di ritrovo e di aggregazione per i residenti della zona, in particolare anziani, e non è di un certo un luogo frequentato da ubriaconi o drogati così definiti dalla stessa signora. Pertanto auspicherei sin da ora, un confronto diretto e senza ulteriori polemiche con la signora e con tutti i residenti del quartiere, cercando insieme di tutelare gli unici punti di riferimento per Piazza della Pace. Convinti che l'unione sia l'unica vera soluzione alle problematiche di degrado in cui versa il quartiere. In conclusione, vorrei precisare che il sottoscritto, così come tutti i compagni e le compagne che lo vivono, non rappresentano di certo alcune minoranze che non rispettano regole e persone, così come ci siamo sentiti definire nell’articolo. Noi siamo anche per gli ultimi, lo siamo sempre stati e sempre lo saremo. Noi siamo per il rispetto della persona non per la politica che, come diceva Gramsci, in nome di una idealità politica vaga e nebulosa ha aperto allo straripare selvaggio delle passioni, degli odi, dei desideri e della psicologia antisociale di alcuni strati del popolo.*Segretario del Circolo Pd Vincenzo Acciacca