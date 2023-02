Lunedì 27 Febbraio 2023, 07:05

PERUGIA - Torna a suonare l’allarme cinghiali. Incontri ravvicinati che sono sempre più frequenti e creano paura e disagi.

Esattamente quanto provato da un residente nella zona di via della Pallotta, qualche giorno fa aggredito da un cinghiale che si muoveva con altri in gruppo evidentemente alla ricerca di cibo. Secondo quanto si apprende, l’animale selvatico ha improvvisamente puntato e ferito il cane che l’uomo stava portando a spasso, con il residente che ha cercato di allontanarsi più velocemente possibile ma purtroppo non riuscendo ad evitare il contatto con il cane. Che è stato immediatamente soccorso e che, per fortuna, non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi.

Ma l’allerta comunque resta molto alta. Anche perché gli avvistamenti e gli incontri con i cinghiali nella zona sono piuttosto frequenti. E qualche settimana fa altri residenti, sempre nella stessa zona, avevano vissuto attimi di paura quando un branco di cinghiali nella tarda mattinata si era spinto fin sotto le loro abitazioni al punto che qualcuno aveva preferito chiudersi in garage e in macchina aspettando che si allontanassero. Sempre non molto distante, zona via San Girolamo, si era registrata un’altra aggressione da parte sempre di un cinghiale nei confronti di un residente che in questo caso era riuscito a chiudersi in macchina evitando il peggio. In questo caso, l’uomo era stato “puntato” da una femmina di cinghiale incinta, e che dunque evidentemente si sentiva spaventata dalla sua presenza.

ZONA PREPO

L’assalto dei cinghiali continua ad essere una minaccia anche nella zona di Prepo. Non più tardi di ieri intorno all’ora di pranzo, nelle chat familiari e tra amici hanno iniziato a circolare le foto di un cinghiale arrivato molto vicino ad alcune case nella zona di via Montepulciano.

Anche in questo caso si tratta non certo di un animale che si muove da solo, dal momento che un branco di cinghiali da almeno un paio di mesi è segnalato stazionare nella zona che si “affaccia” su via Settevalli.

Grande preoccupazione tra i residenti, dal momento che in zona vivono anziani e bambini.

QUESTIONE LUPI

Qualche giorno fa le segnalazioni erano arrivate dai residenti fra San Sisto, Santa Sabina e Lacugnano. Diversi residenti lamentavano, anche via social, il fatto di trovarsi gli animali selvatici in mezzo alla strada oppure di attraversamenti improvvisi che in alcuni casi avevano inevitabilmente significato degli incidenti con auto danneggiate.

C’è chi ha sostenuto e sostiene come la presenza continua di branchi di cinghiali in queste aree cittadine, se non addirittura come nel caso di via della Pallotta a ridosso del centro, dipenda dalla presenza di lupi che li spingono sempre più a valle.