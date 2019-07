© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un’altra edizione da record. L’ennesimo giro di giostra, il quarantaseiesimo, che ha regalato grandi emozioni ed eventi irripetibili. Oggi ultimo giorno di questa Uj19, e il gran finale non sarà avaro di appuntamenti a partire dal doppio live all’Arena. Primo ad esibirsi stasera sarà il contrabbassista di Philadelphia, che si esibirà con. La formazione lascerà poi il palco alla leggendaria, già vincitrice di cinque Grammy Awards (con undici nominations). Tra gli eventi più attesi quello che prenderà vita sul palco del Teatro Morlacchi, con due habitué del Festival come: alle 17.00 proporranno il loro divertente “Storyville story”, insieme aIntanto ai Giardini Carducci previsti i live gratuiti di(13.00 e replica alle 21.00),(15.00 e 19.30),(16.30 e di nuovo alle 00.30),(18.00 e 23.00). Ingresso libero anche ai concerti in Piazza IV Novembre: alle 21.00 il blues della grandementre alle 23.00 scatterà lo swing die i. Ultime street-parade in chiave funky lungo Corso Vannucci con i, alle 11.30 e alle 18.30.Per la rassegna UJ4KIDS, in via della viola, “Quando la talpa vuol ballare il tango” a cura de(10.00) ed esibizione della, diretta da(11.15). Alle 18.00 le consuete lezioni di ballo swing con, poi dj set in orario aperitivo (dalle 19.30) e ultima jam session di questa edizione, dopo l’immancabile concerto di mezzanotte affidato ai resident. Da segnalare anche(alle 13.00) e(alle 19.00) entrambi alla Bottega del Vino, nonché la vocalist americanaaccompagnata dallive all’Hotel Brufani (alle 18.30).