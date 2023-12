Cesi, bando Borghi: assegnati 900mila euro ai privati. Dall'acquisto prima casa nel centro storico alle startup. Ammesse 16 domande

CESI Progetto Cesi2026. Bandi per i privati, assegnati 900.000 euro. Sono state in tutto 17 le domande pervenute ed esaminate, relative ai bandi per i contributi ai privati nell’ambito del progetto Cesi Porta dell’Umbria, finanziato dal Ministero della Cultura con il bando Borghi linea A. Di queste, ne sono state ammesse 16, di cui una con riserva.

Cinque i bandi per i quali sono pervenute le domande.

Acquisto della prima casa nel centro storico di Cesi: ammesse quattro domande e assegnati complessivamente 123.500 euro di contributi.

Ristrutturazione di edifici residenziali privati nel centro storico da adibire ad albergo diffuso: pervenute undici domande, dieci delle quali sono state ammesse (una con riserva) e per gli interventi sono stati assegnati complessivamente 700.000 euro di contributi.

Sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile e alle start up a Cesi: presentata e ammessa una domanda, alla quale sono stati assegnati contributi per 5.635,45 euro.

Ristrutturazione dei locali nel centro storico da adibire ad attività commerciali ed economiche: presentata e ammessa una domanda alla quale sono stati assegnati contributi per 70.000 euro.

Affitti calmierati: non è stata presentata alcuna domanda.