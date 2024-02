Centrale unica di committenza: la Provincia di Terni tira le somme

Mercoledì 28 Febbraio 2024, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 17:48

Novantacinque gare per oltre 45 milioni e mezzo di euro, senza registrare nessun contenzioso. Sono questi i numeri che sintetizzano l'attività della Centrale unica di committenza e della Stazione appaltante della Provincia di Terni relativi al 2023. Il punto è stato fatto dalla presidente della Provincia, Laura Pernazza, e dal vice presidente Gianni Daniele. Pernazza ha parlato della Centrale unica di committenza come di un fiore all'occhiello dell'amministrazione provinciale, ricordando che "ha l’obiettivo di fornire servizi anche ad altri enti diversi come ad esempio l’Auri", e ha puntualizzato che "questo servizio, insieme ad altri va nella direzione di rilanciare la Provincia". "Il servizio funziona - hanno aggiunto la stessa presidente e il vice Daniele commentando i numeri dell'indagine sul grado di soddisfazione dei Comuni - Non siamo noi a dirlo ma i dati che denotano un elevato grado di apprezzamento da parte degli enti locali".