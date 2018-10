Cannara, muore mentre lavora in un campo

CANNARA - Tragedia in vocabolo Pilercio, a due passi dal borgo di Collemancio, nel Comune di Cannara. Un 60enne è morto mentre stava eseguendo alcuni lavori agricoli con l'utilizzo di una motofalciatrice. Il 60enne, ma saranno gli accertamenti a spiegare le motivazioni della tragedia, potrebbe esser stato colto da un malore che gli è risultato fatale. Rovinato in terra è stato poi travolto dal mezzo agricolo. La zona è stata raggiunta da uomini e mezzi dei vigilid le fuoco, del 118 e dei carabinieri. Per il 60enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo, stando a quanto si apprende, sarebbe originario di Bastia Umbra. © RIPRODUZIONE RISERVATA